В Україні з'явився портал "Порушення проти культурних цінностей у Криму"

19:20 21 лютий Київ, Україна





Ці порушення 21 лютого Крим SOS візуалізував на



За словами аналітика Євгена Ярошенка, руйнування та знищення об'єктів культурної спадщини особливо особливо видно на прикладі будівництва траси "Таврида". Також окупаційна влада проводить реставраційні роботи для того, щоб спотворити історію Криму та показати його історично російською територією.



Крім того, член Експертної мережі Кримської платформи Ельміра Аблялімова-Чійгоз презентувала портал "Порушення проти культурних цінностей у Криму". Журналісти розміщують на ньому новини про місцезнаходження та стан певних історичних об'єктів та їхню історію.



Інформація на порталі верифікована, по кожному об'єкту є опис порушення, історична довідка, перелік осіб, які здійснюють Активісти зафіксували 114 фактів незаконних археологічних розкопок та знищення пам'яток історичної спадщини у тимчасово окупованому Криму. Вони зазначають, що протягом восьми років окупації в Криму відбувається незаконне присвоєння об'єктів культурної спадщини, їхнє вивезення та археологічні розкопки, в яких вони руйнуються.Ці порушення 21 лютого Крим SOS візуалізував на онлайн-карті та представив в Українському кризовому медіацентрі.За словами аналітика Євгена Ярошенка, руйнування та знищення об'єктів культурної спадщини особливо особливо видно на прикладі будівництва траси "Таврида". Також окупаційна влада проводить реставраційні роботи для того, щоб спотворити історію Криму та показати його історично російською територією.Крім того, член Експертної мережі Кримської платформи Ельміра Аблялімова-Чійгоз презентувала портал "Порушення проти культурних цінностей у Криму". Журналісти розміщують на ньому новини про місцезнаходження та стан певних історичних об'єктів та їхню історію.Інформація на порталі верифікована, по кожному об'єкту є опис порушення, історична довідка, перелік осіб, які здійснюють

порушення та джерела інформації.

На цьому ресурсі визначається культурна спадщина Криму, політика РФ з культурної спадщини України в тимчасово окупованому Криму, незаконне переміщення музейних цінностей, пам'ятки архітектури Криму, будівельні роботи та незаконні археологічні роботи.



Також можна переглянути карту, на якій вказані місця розкопок, та реєстр незаконних переміщень цінностей. Експерти вважають, що ця мапа стане початком документування злочинів проти культурної спадщини в Криму.

"Цей портал цікавий, оскільки він також сприяє впровадженню перехідного правосуддя [...] Сподіваємось, що він допомагатиме у проведенні більш стійкої гуманітарної політики на території Криму сьогодні та в майбутньому", – прокоментувала культурологіня Ельміра Аблялімова-Чійгоз.

Автори ресурсу будуть проводити моніторинг стану культурної спадщини в Криму, створюють аналітику та розробляють рекомендації для державних органів щодо захисту об'єктів культурної спадщини на півострові. Серед іншого, вони планують проводити просвітницькі заходи та інші заходи, спрямовані на збереження теми Криму в інформаційному полі України.



За словами провідного наукового співробітника Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра", члена Експертної мережі Кримської платформи Дениса Яшного, вони досліджували такі кейси реставрації: вивезення предметів та реставрація з Бахчисарайського культурного заповідника до Таганрозького музею, вивезення акварелі Петербурзі.

“Після 2014 року, коли туди (до РФ – Ред.) вивозяться кримські музеї, і на відкриття виставок ходять іноді представники іноземних дипломатичних місій. Це дуже сумно. Тому що це предмети із кримських музеїв, вивезених незаконно. І якщо іноземні держави поважають суверенітет України, то я гадаю, що треба говорити своїм дипломатичним працівникам, що не треба ходити на ці виставки”, – вважає Яшний.

Крім того, член Експертної мережі Кримської платформи Яшний розповів, що на сьогоднішній день Росія видала близько 990 дозволів на проведення археологічних робіт у Криму.. Більшість цих дозволів стосуються не наукових розкопок, а розкопок у межах саме архітектурного будівництва. У другому випадку це передбачає дуже стислі часові рамки, що відповідають термінам проектів.



За широкомасштабне знищення чи присвоєння культурних об'єктів можна переслідувати винних у 84 країнах, які ратифікували Другий протокол Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.