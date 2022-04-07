В Україні з'явилася оплачувана двотижнева декретна відпустка для батька та інших родичів новонародженого

20:59 07 липня Київ, Україна

Сьогодні остаточно затверджений порядок надання 14-денної відпустки при народженні дитини, нею може скористатися будь-який повнолітній родич новонародженого.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.



У травні президент Володимир Зеленський підписав прийнятий в квітні Радою закон, що забезпечує рівні можливості для матері і батька у догляді за дитиною.



Закон вводить новий вид відпустки - одноразову відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, яка оплачується коштами роботодавця. Її можуть надати комусь одному: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не перебуває в шлюбі з матір'ю дитини, але проживає спільно; бабусі, дідові або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.



Рішення уряду визначило процедуру отримання такого декретної відпустки для батька та інших родичів дитини.



Оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається один раз, але не пізніше ніж через три місяці з народження дитини. Вона не підлягає поділу на частини. У разі народження двох і більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується.



Також Кабмін визначив перелік документів для всіх категорій громадян, які можуть претендувати на відпустку.