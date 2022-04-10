В Україні з'явилася нова відзнака «Національна легенда України»

Громадяни України, які зробили вагомий внесок в розвиток країни і зміцнення державності, будуть нагороджуватися відзнакою президента «Національна легенда України».
Відповідний указ №294/2021 від 14 липня опубліковано на сайті глави держави.
Згідно з указом, малюнок цієї нагороди буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який повинен підготувати і провести Кабінет Міністрів.
Президент доручив уряду до 9 серпня цього року подати на затвердження проєкт положення про знак відмінності «Національна легенда України» і проєкти малюнка.
Виготовленням відзнаки і атрибутів до нього буде займатися Державне управління справами за участю Національного банку України.
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