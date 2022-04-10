В Україні з'явилася нова відзнака «Національна легенда України»

18:09 14 липня Київ, Україна

Громадяни України, які зробили вагомий внесок в розвиток країни і зміцнення державності, будуть нагороджуватися відзнакою президента «Національна легенда України».

Відповідний указ №294/2021 від 14 липня опубліковано на сайті глави держави.

"Встановити відзнаку президента України «Національна легенда України» для нагородження громадян за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народу, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність", - наголошується в документі.

Згідно з указом, малюнок цієї нагороди буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який повинен підготувати і провести Кабінет Міністрів.



Президент доручив уряду до 9 серпня цього року подати на затвердження проєкт положення про знак відмінності «Національна легенда України» і проєкти малюнка.



Виготовленням відзнаки і атрибутів до нього буде займатися Державне управління справами за участю Національного банку України.