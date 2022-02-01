В Україні з'явився ще один пам'ятник українській пісні

18:03 13 травень Київ, Україна

У селі Хомутинці на Вінниччині з'явився пам'ятник у вигляді відкритої гранітної книги з портретом автора і висіченим текстом української пісні «Повій, вітре, на Вкраїну».

Місце вибрано невипадково, село Хомутинці - мала батьківщина автора тексту пісні Степана Руданського.





Про це повідомив голова Вінницької обласної організації НСПУ Вадим Вітковський.

«Пам'ятник встановили в січні, коли на малій батьківщині гумориста, Калинівщині, зазвичай відзначаються Дні сатири і гумору ім. Руданського. Втім, через пандемію коронавірусу урочисто відкрити його ми змогли тільки зараз, в ході нагородження переможців Всеукраїнської літературної премії ім. Руданського», - сказав Вітковський.

За його словами, це перший в країні пам'ятник пісні «Повій, вітре, на Вкраїну» і третій - українській пісні як такої. Його встановили за грантові кошти.

Вірш «Повій, вітре, на Вкраїну» написано Руданським 165 років тому в Санкт-Петербурзі. Автор адресував його Марії Княгницькій - своє перше кохання, з якою змушений був розлучитися, їдучи до Петербурга продовжувати навчання. Вперше вірш було надруковано в 1861 році в журналі «Основа», через рік - в календарі «Львівьянін».



Пізніше цю поезію поклала на музику Людмила Александрова, а потім аранжував для голосу і фортепіано Владислав Заремба. Пісня набула широкої популярності, стала народною, вважається символом туги за Україною.



Пісня «Повій, вітре, на Вкраїну» перекладена багатьма мовами світу. Зокрема, польською (переклад Івана Франка), російською (Павло Грабовський), данською (Тор Ланге). У 2003 році літературознавці Борис і Костянтин Хоменки видали книгу, в якій зібрали всі відомі 114 перекладів «Повій, вітре, на Вкраїну» мовами народів світу.