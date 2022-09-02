В Україні з'явився чат-бот з інструкціями на випадок хімічної атаки чи техногенної аварії

09:02 02 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я. В Україні створили спеціальний чат-бот “Хімічна (не)Безпека! Як діяти на випадок хімічної атаки чи техногенної аварії".Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



"Колеги з Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки створили чат-бот Хімічна (не)Безпека! Як діяти”, щоб у разі хімічної атаки чи техногенної аварії українці могли швидко та правильно реагувати”, – йдеться у повідомленні.



Якщо українцям загрожуватиме хімічна небезпека, у чаті мають з'явитися інструкції, як швидко та правильно реагувати.



З його допомогою можна:

дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;

виявити ознаки хімічної атаки;

отримати алгоритм дій у разі небезпеки;

проконтролювати стан домашньої аптечки.

У МОЗ рекомендують зберегти чат-бот “Хімічна (не)Безпека! Як діяти”, попередньо переглянути його та поділитися ним із рідними, друзями, колегами.