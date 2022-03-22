В Україні з'явилася програма, що дозволяє запобігти витоку особистих даних

12:56 22 березня Київ, Україна

Українські розробники створили програму, яка дозволяє запобігти витоку особистих даних користувачів. Це суттєво ускладнить роботу російських та білоруських хакерів.



Представниця компанії MacPaw заявила про розробку програми SpyBuster, що допомагає виявити взаємодію додатків та сайтів із російськими та білоруськими серверами.



За словами Ніколь Борман, такі сполучення становлять загрозу національній та особистій кібербезпеці. Тому небажані з'єднання потрібно блокувати, а програми - видаляти з комп'ютера. Завдяки SpyBuster у користувачів буде така можливість.



Програма дозволила розробникам побачити, які українські ЗМІ мають зв'язок із російськими серверами та повідомити їх про це. MacPaw пишуть, що редакції швидко вирішили проблему та зберегли свої дані.



SpyBuster використовується для роботи українських медіа, сервісів, програм та користувачів. Доступ до її можливостей є вільним.



MacPaw планує масштабувати ідею та запускає SpyBuster для користувачів у всьому світі.



В цей час SpyBuster доступний на MacOS. Команда працює над iOS-версією. Завантажити можна на вебсайті компанії.