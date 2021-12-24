В Україні з'явилася перша команда черниць-пожежниць

16:05 24 грудень Київ, Україна

В Україні з'явилася перша добровільна пожежна команда, що складається зі священнослужительок Свято-Троїцького Мотронінського жіночого монастиря на Черкащині.



Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)



У команду входять 5 черниць: ігуменя Іларія та чотири послушниці монастиря, дві з яких обіймуть посаду водіїв.



Черниці пройшли спецнавчання, зокрема, опрацювали вправи з бойового розгортання та надання першої медичної допомоги постраждалим.



Окрім забезпечення пожежної безпеки монастиря та реагування на НС, під захистом пожежної команди будуть мешканці 7 сіл та двох селищ, що входять до сільської територіальної громади. Адже відстань до найближчої пожежної частини становить близько 20 км.