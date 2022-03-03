В Україні з'явилася онлайн-карта магазинів, аптек, АЗС, сховищ поблизу

Команда сторінки Оpir.org розмістила дані про магазини, аптеки, АЗС, які працюють, та укриття поблизу вашого будинку.
На карту можна перейти за цим посиланням.
Засновники громадської організації Opir перезапустили сайт opir.org, який працював ще під час Євромайдану. Також вони повідомили, що всі охочі можуть додавати нові точки та коментарі щодо наявних. Інформація буде опублікована одразу після модерації.
На сайті розміщена інтерактивна карта з актуальною інформацією про роботу:
На карту можна перейти за цим посиланням.
Засновники громадської організації Opir перезапустили сайт opir.org, який працював ще під час Євромайдану. Також вони повідомили, що всі охочі можуть додавати нові точки та коментарі щодо наявних. Інформація буде опублікована одразу після модерації.
На сайті розміщена інтерактивна карта з актуальною інформацією про роботу:
- Аптеки
- АЗС
- Продуктові магазини
- Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг)
- Зоомагазини
- Пункти медичної допомоги
- Укриття
Вибрати потрібну категорію можна за фільтром.
Крім того, в Україні з'явилася онлайн-карта з нанесеними продуктовими магазинами та актуальна інформація про їхню роботу. У ній містяться:
- Назви магазинів/торговельних мереж
- Години роботи конкретних магазинів у різних містах
- Адреси магазинів
- Статус роботи торгових точок
- Зараз там розміщена інформація про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО-маркет.
Автори ресурсу обіцяють систематично оновлювати та додавати нові торгові мережі та окремі магазини.
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