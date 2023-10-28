В Україні з'явилася нова монета

20:12 27 жовтня Київ, Україна

Національний банк України випустив пам'ятну монету «Українська мова», присвячену Дню української писемності та мови. Пам'ятна монета виготовлена із срібла, має номінал 10 гривень.

Про це повідомила пресслужба НБУ

Нова пам'ятна монета продовжує серію "Духовні скарби України". На аверсі монети розміщено стилізовану букву "Ї" з солов'єм, а в центрі літери – герб України; на реверсі – стилізована композиція із літер українського алфавіту.

Монета виготовлена із срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г, діаметр – 38,6 мм. Елемент обробки монети – локальна позолота (вміст золота щонайменше 0,0002 г).

У листопаді планується введення в обіг аналогічної монети номіналом 5 гривень із нейзильберу з тиражем до 75 тисяч штук.