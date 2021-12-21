В Україні з'явилася дитяча мультимедійна платформа для вивчення кримськотатарської мови

14:21 20 грудень Київ, Україна

В Україні з'явився інтернет-ресурс BÜLBÜL (Соловей) з вивчення кримськотатарської мови для дітей віком від 0 до 5 років та школярів.



Його представили заступник міністра культури та інформполітики Тарас Шевченко та автори проєкту.



За словами керівника проєкту Фатіми Османової, такі проєкти дуже важливі для збереження кримськотатарської мови.



Відвідувачі ресурсу можуть переглянути мультфільми, картки на основні лексичні теми, прослухати створені спеціально для дітей пісні. Крім того, там оприлюднено методичні матеріали з вивчення мови, плани, конспекти занять, матеріали для ігор та творчих занять із дітьми.





Особливістю мультфільмів є те, що в них є кримські пейзажі разом з кримськотатарськими героями.

За словами Османової, так зроблено, щоб діти з маленьких років розуміли, що вони є невіддільною частиною Криму. Вона вважає, що цей ресурс буде корисний переселенцям і нагадуватиме їм про їхню Батьківщину.



Творці спробували передати кримськотатарську архітектуру та етнічний одяг персонажів на платформі.



На платформі розміщено словник, в якому зібрані слова, що найчастіше використовуються, з вимовою і за допомогою якого відвідувачі можуть вивчити базові слова. Для зручності слова представлені трьома мовами: українською, кримськотатарською та російською.



Ресурс зроблено на замовлення Мінкультури, а виконавцем є продакшн-студія "Фільджан".