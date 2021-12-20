В Україні збудують перший акустичний концертний зал

10:50 09 грудень Київ, Україна

У Львівському державному музичному ліцеї ім. С. Крушельницької розпочалося будівництво першої акустичної концертної зали в Україні, а в середу, 8 грудня, було закладено капсулу будівництва та отримано благословення.

Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації (ЛОДА).



У заході взяли участь Високопреосвященний Владика Ігор Возняк, народний депутат України Ростислав Тистик та заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Владика Ігор Возняк благословив закладку капсули та побажав ліцею реалізувати ще багато значущих для українського народу ідей.

"Такий концертний зал ніде в Україні ще не будується. Нехай Господь благословить цей світлий задум. Дякуємо директору ліцею, пану Левку Закопцю, за те, що Ви задумали це зробити. За останні роки у закладі є багато добрих змін", - сказав Владика Ігор Возняк.

Як зазначив Іван Собко, сучасний концертний зал матиме величезне значення для розвитку культури та мистецтва серед молодих талантів як нашої країни, так і Європи. Зал буде двоповерховим, у ньому зможуть розміститись 260-290 глядачів.