В Україні збудують перший акустичний концертний зал

У Львівському державному музичному ліцеї ім. С. Крушельницької розпочалося будівництво першої акустичної концертної зали в Україні, а в середу, 8 грудня, було закладено капсулу будівництва та отримано благословення.
Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації (ЛОДА).
У заході взяли участь Високопреосвященний Владика Ігор Возняк, народний депутат України Ростислав Тистик та заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.
У заході взяли участь Високопреосвященний Владика Ігор Возняк, народний депутат України Ростислав Тистик та заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.
Владика Ігор Возняк благословив закладку капсули та побажав ліцею реалізувати ще багато значущих для українського народу ідей.
Як зазначив Іван Собко, сучасний концертний зал матиме величезне значення для розвитку культури та мистецтва серед молодих талантів як нашої країни, так і Європи. Зал буде двоповерховим, у ньому зможуть розміститись 260-290 глядачів.
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