В Україні змінили закон про школу. Тепер навчання може починатися не з вересня

14:06 22 червня Київ, Україна





Навчання може розпочинатися не з 1 вересня. Тривалість навчального року, дату початку та/або закінчення визначатиме Кабмін, розповіла нардеп комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа. Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про повну загальну середню освіту». Тепер під час воєнного стану не обмежуватимуть кількість учнів у класах (для дистанційного формату навчання), а також тривалість навчального року.Навчання може розпочинатися не з 1 вересня. Тривалість навчального року, дату початку та/або закінчення визначатиме Кабмін, розповіла нардеп комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

Вона зазначила, що уряд може приймати рішення і щодо окремих населених пунктів. Наприклад, якщо у якійсь громаді захочуть розпочати навчальний рік у серпні, щоб заощадити на опаленні взимку.



Також під час війни трудовий договір із директором школи можна продовжувати без проведення конкурсу.

Міністр освіти і науки 2016-2019 років Лілія Гриневич наголосила, що зараз не можна припустити, що буде у серпні на різних територіях країни, тому гнучкість початку навчального року є дуже важливою.