В Україні змінили закон про школу. Тепер навчання може починатися не з вересня

Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про повну загальну середню освіту». Тепер під час воєнного стану не обмежуватимуть кількість учнів у класах (для дистанційного формату навчання), а також тривалість навчального року.
Навчання може розпочинатися не з 1 вересня. Тривалість навчального року, дату початку та/або закінчення визначатиме Кабмін, розповіла нардеп комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
Навчання може розпочинатися не з 1 вересня. Тривалість навчального року, дату початку та/або закінчення визначатиме Кабмін, розповіла нардеп комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
Вона зазначила, що уряд може приймати рішення і щодо окремих населених пунктів. Наприклад, якщо у якійсь громаді захочуть розпочати навчальний рік у серпні, щоб заощадити на опаленні взимку.
Також під час війни трудовий договір із директором школи можна продовжувати без проведення конкурсу.
Також під час війни трудовий договір із директором школи можна продовжувати без проведення конкурсу.
Міністр освіти і науки 2016-2019 років Лілія Гриневич наголосила, що зараз не можна припустити, що буде у серпні на різних територіях країни, тому гнучкість початку навчального року є дуже важливою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі