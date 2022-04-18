В Україні загинуло 205 дітей

09:51 18 квітня Київ, Україна

Понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії, 205 дітей загинули та понад 362 дістали поранення.



Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



🔹 Стало відомо, що 2 березня у м. Харків внаслідок обстрілу окупантами приміщень Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.



🔹 Також стало відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.



🔹 15 квітня у Вишгородському районі Київської області внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою отримав поранення 17-річний підліток.