В Україні загинула 191 дитина, постраждало понад 540

10:01 13 квітня Київ, Україна

Понад 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії росії. При цьому 191 дитина загинула і понад 349 дістали поранення різного ступеня тяжкості.



Ці дані не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами біля смт Бородянка та с. Королівка Київської області, виявлені обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річний хлопчик.



11 квітня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Загинули півторамісячна дитина та 12-річний підліток. Ще 4 дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення.



11 квітня в Херсонській області внаслідок влучання снаряда в житловий будинок 15-річна дівчинка зазнала тяжких поранень.