В Україні планують відновити 100 культурних об'єктів

На 2021 рік національним проектом "Велике будівництво" заплановано відновлення 100 культурних об'єктів України.
Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook у четвер, 9 липня.
За словами чиновника, відновлення пам'ятників також забезпечить сталий розвиток територій громад та прокладе нові туристичні маршрути.
До переліку увійдуть такі об'єкти як: Острозький замок (Рівненська область), Національний художній музей (Київ), Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" (Чернігівська область), Бережанський замок (Тернопільська область), Оборонні стіни в Жовкві (Львівська область), Харківський національний академічний театр опери та балету ім. Лисенка (Харків), Палац Потоцьких (Одеса), Палац Підгорецького замку (Львівська область), Національний заповідник "Хортиця" (Запорізька область) і Миколаївська астрономічна обсерваторія (Миколаївська область).
До переліку увійдуть такі об'єкти як: Острозький замок (Рівненська область), Національний художній музей (Київ), Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" (Чернігівська область), Бережанський замок (Тернопільська область), Оборонні стіни в Жовкві (Львівська область), Харківський національний академічний театр опери та балету ім. Лисенка (Харків), Палац Потоцьких (Одеса), Палац Підгорецького замку (Львівська область), Національний заповідник "Хортиця" (Запорізька область) і Миколаївська астрономічна обсерваторія (Миколаївська область).
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