В Україні планують відновити 100 культурних об'єктів

14:18 09 липень Київ, Україна

На 2021 рік національним проектом "Велике будівництво" заплановано відновлення 100 культурних об'єктів України.

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook у четвер, 9 липня.

"Вперше за 30 років незалежності ми реально зможемо відновити історико-культурну спадщину, яке, часом, в критичному стані - занедбане і напівзруйновану. І ці об'єкти є кодом нашої нації. Збереження їх автентичності та духу - наша відповідальність, наповнення новим змістом - наш борг перед майбутніми поколіннями ", - написав він.





До переліку увійдуть такі об'єкти як: Острозький За словами чиновника, відновлення пам'ятників також забезпечить сталий розвиток територій громад та прокладе нові туристичні маршрути.До переліку увійдуть такі об'єкти як: Острозький замок (Рівненська область), Національний художній музей (Київ), Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" (Чернігівська область), Бережанський замок (Тернопільська область), Оборонні стіни в Жовкві (Львівська область), Харківський національний академічний театр опери та балету ім. Лисенка (Харків), Палац Потоцьких (Одеса), Палац Підгорецького замку (Львівська область), Національний заповідник "Хортиця" (Запорізька область) і Миколаївська астрономічна обсерваторія (Миколаївська область).