В Україні планується будівництво ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС
19:39 22 серпня Київ, Україна
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду у вівторок, 22 серпня, що Україна планує збудувати ще 9 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом.
«Наразі на кордоні з ЄС функціонує 21 пункт пропуску. Три з них були відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще 9 пунктів пропуску та модернізація 13», - сказав Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, найбільше робіт планується провести на кордоні з Польщею.
«Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів», - сказав Шмигаль.
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