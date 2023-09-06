В Україні планується будівництво ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС

19:39 22 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду у вівторок, 22 серпня, що Україна планує збудувати ще 9 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом.

«Наразі на кордоні з ЄС функціонує 21 пункт пропуску. Три з них були відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще 9 пунктів пропуску та модернізація 13», - сказав Шмигаль.



За словами прем'єр-міністра, найбільше робіт планується провести на кордоні з Польщею.