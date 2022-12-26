В Україні очікується підвищення тарифів на водопостачання

12:34 26 грудня Київ, Україна

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має намір на засіданні у вівторок, 27 грудня, оголосити про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення.



Про це йдеться у проєктах ухвал, опублікованих на сайті НКРЕКП.



Очікується, що підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 січня та 1 липня 2023 року.



У Нацкомісії пояснюють намір підвищити тарифи збільшенням обсягів реалізації, витрат на оплати праці, збільшенням амортизації та подорожчанням електроенергії.



Проте тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, які постраждали внаслідок бойових дій, не підніматимуть.