В Україні відремонтують 1200 км основних залізничних колій

Плановий ремонт залізничного полотна силами Укрзалізниці стартував на початку квітня. Після закінчення місяця оновлено вже 140 км шляхів, а до кінця року їхня протяжність повинна скласти 1200 км.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавець обов'язків голови правління УЗ Іван Юрик, після інспекції виконання колійних робіт на ділянках в Хмельницькій і Рівненській областях.
За даними керівника УЗ, протягом року капітально планується відремонтувати 400 км колій, ще на 800 км буде проведено середній ремонт.
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