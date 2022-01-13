В Україні відремонтують 1200 км основних залізничних колій

19:11 29 квітень Київ, Україна

Плановий ремонт залізничного полотна силами Укрзалізниці стартував на початку квітня. Після закінчення місяця оновлено вже 140 км шляхів, а до кінця року їхня протяжність повинна скласти 1200 км.



Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавець обов'язків голови правління УЗ Іван Юрик, після інспекції виконання колійних робіт на ділянках в Хмельницькій і Рівненській областях.

"Стану шляхів приділяємо найбільшу увагу, адже це безпека руху і швидкість як пасажирських, так і вантажних поїздів", - зазначив Юрик.

За даними керівника УЗ, протягом року капітально планується відремонтувати 400 км колій, ще на 800 км буде проведено середній ремонт.