В Україні відкрили 226 кримінальних справ за порушення карантину

Перемогти коронавірус без суворого дотримання карантинних заходів не можливо. У тих регіонах, де цими заходам нехтують, вірус лютує з особливою силою. Захворюваність зростає, а, отже, посилюються заходи щодо дотримання карантину. Так, за інформацією прес-служби Нацполіціі, з початку введення в Україні положення карантину, поліція завела 226 кримінальних справ за його порушення.

"Було відкрито 226 кримінальних проваджень. З них 114 - за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Найбільше порушень по ст. 325 КК виявлено в Дніпропетровській (19 виробництв), Харківській (12), Закарпатській областях (8) і в Києві (7) ", - сказано в повідомленні.

При цьому з початку введення карантину поліцейські склали на порушників 23 753 адмінпротоколу. Найбільше адмінпротоколів складено в Дніпропетровській області (3094), Києві (2675), Харківській (2255), Львівській (1670) і Одеській областях (1414).

Серед них 5235 адмінпротоколів було складено на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 2504 - керівників торгових закладів харчування, 1996. - на водіїв транспортних засобів, 847 - керівників підприємств, установ і 533 протоколу - на керівників, працівників та відвідувачів нічних розважальних закладів .

Крім того, 2640 адмінпротоколів було складено за порушення карантинних правил самоізоляції.

За дотриманням карантинних заходів стежать 15 тисяч правоохоронців, з яких 13 200 - співробітники Нацполіціі. Щодоби проводиться близько тисячі рейдів, за результатами яких правоохоронці складають в середньому 350 адмінпротоколів щодня.

Раніше в МВС заявили, що традиційного святкування Рош ха-Шана в цьому році не буде. У 2020 році через пандемію коронавируса в Умані не будуть відзначати свято так, як робили це в попередні роки.