В Україні відкриють новий державний університет

09:16 01 квітень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт розпорядження про створення Державного університету науки і технологій.
 
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.
 
Мокан зазначив, що надалі до нового університету приєднають:
  • Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
  • Національну металургійну академію України.
"Також передбачено продовження навчання в зазначеному університеті здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в закладах вищої освіти, що підлягають реорганізації. Здійснення фінансування вишу відбуватиметься в межах видатків, передбачених Міносвіти", - написав Мокан.
Здійснення фінансування ВНЗ відбуватиметься в межах видатків, передбачених Міносвіти.
 