В Україні відкриють новий державний університет

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт розпорядження про створення Державного університету науки і технологій.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.
Мокан зазначив, що надалі до нового університету приєднають:
- Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
- Національну металургійну академію України.
Здійснення фінансування ВНЗ відбуватиметься в межах видатків, передбачених Міносвіти.
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