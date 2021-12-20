В Україні відкриють новий державний університет

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт розпорядження про створення Державного університету науки і технологій.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

Мокан зазначив, що надалі до нового університету приєднають:

"Також передбачено продовження навчання в зазначеному університеті здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в закладах вищої освіти, що підлягають реорганізації. Здійснення фінансування вишу відбуватиметься в межах видатків, передбачених Міносвіти", - написав Мокан.