В Україні близько 30% пам'ятників знаходяться в аварійному стані

Більшість нерухомих пам'яток - 80%, потребують серйозних реставраційних робіт, а близько 30% - знаходяться в аварійному стані.
Про це розповів міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи ситуацію з архітектурними та історичними пам'ятками.
Проте, вже починаючи з березня 2021-го почалася активна робота над їхньою реставрацією
Він зазначив, вже повним ходом йдуть роботи в Олесківському замку на Львівщині та Національному художньому музеї в Києві. Серед узгоджених об'єктів - і друга черга меморіалу Голодомору, який повинен бути відкритий до 24 серпня.
Ткаченко нагадав, що бюджет програми на 2021 становить 2 млрд грн, з них 1,7 млрд грн в спецфонді.
Ткаченко нагадав, що бюджет програми на 2021 становить 2 млрд грн, з них 1,7 млрд грн в спецфонді.
Він зазначив, що крім реставрації в планах і ремонт, будівництво та протиаварійні роботи.
Перевага буде надаватися пам'ятникам, які:
- знаходяться в аварійному стані; мають національне значення;
- включені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
- включені до туристичних маршрутів.
Він додав, що заявки від громад приймаються протягом 30 днів з моменту публікації оголошення на сайті МКІП, і ще є можливість зробити подання.
Як повідомлялося, Міністерство культури і інформаційної політики 3 березня почало приймати заявки на участь у відборі проєктів за програмою «Велика реставрація».
В рамках програми протягом трьох років планується відреставрувати і добудувати близько 150 культурних пам'яток у всіх регіонах України.
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