В Україні близько 30% пам'ятників знаходяться в аварійному стані

14:16 24 березень Київ, Україна

Більшість нерухомих пам'яток - 80%, потребують серйозних реставраційних робіт, а близько 30% - знаходяться в аварійному стані.



Про це розповів міністр культури і інформаційної політики Олександр Про це розповів міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко , коментуючи ситуацію з архітектурними та історичними пам'ятками.

Проте, вже починаючи з березня 2021-го почалася активна робота над їхньою реставрацією

Він зазначив, вже повним ходом йдуть роботи в Олесківському замку на Львівщині та Національному художньому музеї в Києві. Серед узгоджених об'єктів - і друга черга меморіалу Голодомору, який повинен бути відкритий до 24 серпня.



Ткаченко нагадав, що бюджет програми на 2021 становить 2 млрд грн, з них 1,7 млрд грн в спецфонді.

"Це не тільки великий крок на шляху до розвитку і збереження пам'ятників, а й рух до розуміння громад і місцевої влади важливості нашої спільної спадщини. І я вдячний за всі ініціативи, що йдуть до нас як від територіальних громад, так і від представників місцевої влади", - написав міністр.

Він зазначив, що крім реставрації в планах і ремонт, будівництво та протиаварійні роботи.

Перевага буде надаватися пам'ятникам, які:

знаходяться в аварійному стані; мають національне значення;

включені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

включені до туристичних маршрутів.

Він додав, що заявки від громад приймаються протягом 30 днів з моменту публікації оголошення на сайті МКІП, і ще є можливість зробити подання.

"Об'єктивно оцінюючи ситуацію, процес реставрації в нашій країні затримався. Початок реставрації мав стартувати багато років тому, щоб не доводити пам'ятники до аварійного стану. Наступним кроком має стати розвиток державно-приватного партнерства. Упевнений, маючи фінанси і покроковий план і запустивши процес - його не зупинити", - підсумував Ткаченко.

Як повідомлялося, Міністерство культури і інформаційної політики 3 березня почало приймати заявки на участь у відборі проєктів за програмою «Велика реставрація».



В рамках програми протягом трьох років планується відреставрувати і добудувати близько 150 культурних пам'яток у всіх регіонах України.