В Україні один із найнижчих рівнів захворюваності на рак серед європейських країн

19:17 03 лютий Київ, Україна

Думка про те, що в Україні рівень захворюваності на рак один із найвищих у Європі - помилковий. Насправді в Україні один із найнижчих рівнів захворюваності серед європейських країн.

Про це повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.



Лікар пояснив, що у Франції, Польщі, Німеччині, Британії, Іспанії, Італії захворюваність значно вища, зокрема, тому, що там суттєво довша середня тривалість життя.



Велика проблема, на яку звернув увагу провідний онколог, є те, що в Україні немає культури догляду за здоров'ям, немає планових профілактичних та скринінгових методів дослідження. «Наші пацієнти, на жаль, приходять на лікування пізно (3 або 4 стадія), коли лікування тривале, травматичне та дороге. На відміну від Європи, де пацієнти приходять на перших стадіях, коли лікування є менш травматичним і більш результативним», – пояснив Андрій Безносенко.



За словами медика, це призводить до того, що зараз в Україні висока смертність у порівнянні з тими країнами, де рівень захворюваності вищий. Безносенко переконаний, що змінити ситуацію можна лише одним способом: потрібні планові профілактичні огляди.

«Рекомендації Міністерства охорони здоров'я: жінкам – проходити огляд гінеколога щороку, робити колоноскопію у віці понад 45 років – раз на 5-10 років, як, до речі, і чоловікам. Жінкам старше 45 років потрібно робити мамографію раз на два роки. Потрібно розпочати хоча б із того, щоб виявити основні захворювання на ранніх стадіях», – вважає онколог.

Андрій Безносенко особливо наголосив, що деякі види ракових пухлин поки що не мають методів раннього виявлення. Загалом, якщо людина відчуває якийсь дискомфорт в організмі, їй слід звернутися до сімейного лікаря, який сформулює список обстежень, щоб виявити передпухлинні стани або пухлини на ранніх стадіях.