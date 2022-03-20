В Україні оголошено гуманітарні коридори на 19 березня

В Україні продовжуються роботи з евакуації громадян із місць активних бойових дій.
Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.
Гуманітарні коридори на 19 березня:
- З міста Маріуполь Донецької області у Запоріжжі (Мангуш/Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збирання людей на шляху з Маріуполя будуть відправлені з міста Запоріжжя. За маршрутом у Запоріжжі слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.
Просимо забезпечити належну координацію дій російських військових підрозділів щодо пропуску колон автобусів для евакуації в обидві сторони за маршрутом та запобігання їх обстрілу.
- Із села Бервиця Київської області до міста Бровари Київської області (Бервиця – Мокрец – Заворичі – Калита – Семиполки – Літки – Рожни – Пухівка – Калинівка – Бровари). Автобуси для евакуації будуть відправлені о 10:00 із міста Бровари. Люди із с.Бервиця самостійно рухаються до мосту с. Мокрець, де переходять річку Трубіж. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.
- З міста Буча Київської області до селища Білогородка Київської області (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка). Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 із селища Білогородка. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.
- Із селища Богданівка Київської області до міста Бровари (Богданівка – Новобогданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Калинівка – Бровари). Автобуси для евакуації будуть відправлені о 10:00 із міста Бровари. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.
- З міста Бородянка Київської області до міста Біла Церква (Бородянка – Пісковка – Біла Криниця – Кочеров – Брусилів – Фастів – Біла Церква). Автобуси для евакуації будуть відправлені о 10:00 із міста Біла Церква.. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Лисичанськ Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені з Бахмуту.
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Сєверодонецьк Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Сєверодонецьк – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені з Бахмуту.
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Попасна Луганської області (Бахмут – Попасна). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені з Бахмуту.
- Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Херсон (Апостолове – Нововоронцовка – Берислав – Херсон – Берислав – Нововоронцовка – Апостолово). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із селища Апостолове.
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