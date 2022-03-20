В Україні оголошено гуманітарні коридори на 19 березня

10:49 19 березня Київ, Україна

В Україні продовжуються роботи з евакуації громадян із місць активних бойових дій.



Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.



Гуманітарні коридори на 19 березня: