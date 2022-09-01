В Україні оновили сигнали повітряної тривоги

16:56 22 серпня Київ, Україна

У деяких територіальних громадах України оновили звуки сповіщення про повітряну тривогу, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Через загострення ядерного шантажу росії деякі територіальні громади ввели кілька сигналів тривоги, що повідомляють про різні види небезпеки", - пояснили в Центрі.

Як дізнатися нові сигнали тривоги:

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін на сполох.

Сигнал евакуації із міста звучить як гудок поїзда. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

Якщо ж оголошено повітряну тривогу, то лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.