В Україні оновили сигнали повітряної тривоги

У деяких територіальних громадах України оновили звуки сповіщення про повітряну тривогу, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як дізнатися нові сигнали тривоги:
- Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
- Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін на сполох.
- Сигнал евакуації із міста звучить як гудок поїзда. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
Якщо ж оголошено повітряну тривогу, то лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.
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