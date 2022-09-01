В Україні оновили шкільну програму: що змінилося

13:49 17 серпня Київ, Україна

У зв'язку з викликами, що виникли в результаті повномасштабної війни з росією, зміст навчальних програм загальної середньої освіти було переглянуто та оновлено.



Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.



До програм предметів "Історія України", "Всесвітня історія" для 6-11 класів, а також курсу "Історія: Україна та світ" (10 клас) внесли зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань.

"Наприклад, в оновлених програмах пропонується погляд на СРСР як на державу імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не лише інструментів насильства, якого у ХХ столітті зазнавали українці, а й опір йому. Частина змін у навчальних програмах спрямована на розширення просторових контекстів української історії, створення додаткових можливостей для аналогій та порівнянь", – розповіли у МОН.

Крім того, програму змінено в частині новітньої історії, насамперед подій, пов'язаних із збройною агресією росії проти України: передбачено окремий блок про війну, яка розпочалася у 2014 році.



В оновленій програмі запровадили такі терміни, як "присвоєння суверенітету", "російський світ", "рашизм", а також уточнили контекст застосування поняття "колабораціонізм".



У змісті навчальної програми з предмету "Захист України" посилено військово-патріотичну складову. Програму також доповнили інформацією про війну з росією, героїв цієї війни та досвід ведення бойових дій. Переглянули та доповнили теми розділів з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту.



Що стосується мови та літератури, то насамперед МОН вилучило зі списку рекомендованих програми "Література (російська та зарубіжна)", "Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 5-9 класів, програми з російської мови для загальноосвітніх навчальних навчальних закладів українською мовою / з навчанням російською мовою для 10-11 класів, "Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 10-11 класів.



З програм предметів з літератури вилучили російських та білоруських авторів. Так, у рамках предмета "Зарубіжна література" замість російських письменників школярі вивчатимуть творчість таких письменників як Жан де Лафонтен, О. Генрі, Ганна Гавальда, Ульф Старк, Джон Бойн, Ерік-Емануель Шмітт, Йозеф Рот, Олександр Гранах і т.д.



Замість творів російських поетів у програму внесено твори світової лірики.



Водночас у курсі "Зарубіжна література" вивчатимуть твори письменників, які писали російською мовою, але чиє життя та творчість були тісно пов'язані з Україною - Миколи Гоголя, Володимира Короленка, а також твір Михайла Булгакова "Собаче серце" (на вибір учнів та вчителів).



У списку творів для додаткового читання залишено для вибору вчителем твори Ільфа та Петрова (12 стільців) та Анатолія Кузнєцова (Бабин Яр). Залишили вивчення творів кримськотатарського письменника Т. Халілова.



А у програмі "Основи здоров'я" розширили розділ "Безпека та здоров'я людини" - туди додали питання, пов'язані з ризиками воєнного часу, зокрема, сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо.



Також, як розповіли у МОН, програму з основ правознавства, громадянської освіти розширили вивченням питань, пов'язаних із правами людини, російсько-українською війною та інформацією про міжнародне гуманітарне право.



У програмі географії було переглянуто обсяг навчального часу для вивчення країн у світлі сучасної війни з рф. Крім того, до змісту теми "Країни Азії" додана інформація про Корею.