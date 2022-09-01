В Україні оновили шкільну програму: що змінилося

У зв'язку з викликами, що виникли в результаті повномасштабної війни з росією, зміст навчальних програм загальної середньої освіти було переглянуто та оновлено.
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
До програм предметів "Історія України", "Всесвітня історія" для 6-11 класів, а також курсу "Історія: Україна та світ" (10 клас) внесли зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань.
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
До програм предметів "Історія України", "Всесвітня історія" для 6-11 класів, а також курсу "Історія: Україна та світ" (10 клас) внесли зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань.
Крім того, програму змінено в частині новітньої історії, насамперед подій, пов'язаних із збройною агресією росії проти України: передбачено окремий блок про війну, яка розпочалася у 2014 році.
В оновленій програмі запровадили такі терміни, як "присвоєння суверенітету", "російський світ", "рашизм", а також уточнили контекст застосування поняття "колабораціонізм".
У змісті навчальної програми з предмету "Захист України" посилено військово-патріотичну складову. Програму також доповнили інформацією про війну з росією, героїв цієї війни та досвід ведення бойових дій. Переглянули та доповнили теми розділів з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту.
Що стосується мови та літератури, то насамперед МОН вилучило зі списку рекомендованих програми "Література (російська та зарубіжна)", "Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 5-9 класів, програми з російської мови для загальноосвітніх навчальних навчальних закладів українською мовою / з навчанням російською мовою для 10-11 класів, "Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 10-11 класів.
З програм предметів з літератури вилучили російських та білоруських авторів. Так, у рамках предмета "Зарубіжна література" замість російських письменників школярі вивчатимуть творчість таких письменників як Жан де Лафонтен, О. Генрі, Ганна Гавальда, Ульф Старк, Джон Бойн, Ерік-Емануель Шмітт, Йозеф Рот, Олександр Гранах і т.д.
Замість творів російських поетів у програму внесено твори світової лірики.
Водночас у курсі "Зарубіжна література" вивчатимуть твори письменників, які писали російською мовою, але чиє життя та творчість були тісно пов'язані з Україною - Миколи Гоголя, Володимира Короленка, а також твір Михайла Булгакова "Собаче серце" (на вибір учнів та вчителів).
У списку творів для додаткового читання залишено для вибору вчителем твори Ільфа та Петрова (12 стільців) та Анатолія Кузнєцова (Бабин Яр). Залишили вивчення творів кримськотатарського письменника Т. Халілова.
А у програмі "Основи здоров'я" розширили розділ "Безпека та здоров'я людини" - туди додали питання, пов'язані з ризиками воєнного часу, зокрема, сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо.
Також, як розповіли у МОН, програму з основ правознавства, громадянської освіти розширили вивченням питань, пов'язаних із правами людини, російсько-українською війною та інформацією про міжнародне гуманітарне право.
У програмі географії було переглянуто обсяг навчального часу для вивчення країн у світлі сучасної війни з рф. Крім того, до змісту теми "Країни Азії" додана інформація про Корею.
В оновленій програмі запровадили такі терміни, як "присвоєння суверенітету", "російський світ", "рашизм", а також уточнили контекст застосування поняття "колабораціонізм".
У змісті навчальної програми з предмету "Захист України" посилено військово-патріотичну складову. Програму також доповнили інформацією про війну з росією, героїв цієї війни та досвід ведення бойових дій. Переглянули та доповнили теми розділів з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту.
Що стосується мови та літератури, то насамперед МОН вилучило зі списку рекомендованих програми "Література (російська та зарубіжна)", "Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 5-9 класів, програми з російської мови для загальноосвітніх навчальних навчальних закладів українською мовою / з навчанням російською мовою для 10-11 класів, "Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 10-11 класів.
З програм предметів з літератури вилучили російських та білоруських авторів. Так, у рамках предмета "Зарубіжна література" замість російських письменників школярі вивчатимуть творчість таких письменників як Жан де Лафонтен, О. Генрі, Ганна Гавальда, Ульф Старк, Джон Бойн, Ерік-Емануель Шмітт, Йозеф Рот, Олександр Гранах і т.д.
Замість творів російських поетів у програму внесено твори світової лірики.
Водночас у курсі "Зарубіжна література" вивчатимуть твори письменників, які писали російською мовою, але чиє життя та творчість були тісно пов'язані з Україною - Миколи Гоголя, Володимира Короленка, а також твір Михайла Булгакова "Собаче серце" (на вибір учнів та вчителів).
У списку творів для додаткового читання залишено для вибору вчителем твори Ільфа та Петрова (12 стільців) та Анатолія Кузнєцова (Бабин Яр). Залишили вивчення творів кримськотатарського письменника Т. Халілова.
А у програмі "Основи здоров'я" розширили розділ "Безпека та здоров'я людини" - туди додали питання, пов'язані з ризиками воєнного часу, зокрема, сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо.
Також, як розповіли у МОН, програму з основ правознавства, громадянської освіти розширили вивченням питань, пов'язаних із правами людини, російсько-українською війною та інформацією про міжнародне гуманітарне право.
У програмі географії було переглянуто обсяг навчального часу для вивчення країн у світлі сучасної війни з рф. Крім того, до змісту теми "Країни Азії" додана інформація про Корею.
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