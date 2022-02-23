В Україні оновили програму отримання житла держслужбовцями

09:35 23 лютий Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством економіки розробили, оновили та представили програму, яка передбачає можливість забезпечити житловою нерухомістю кілька державних структур, а саме співробітників Національної поліції, Державного бюро розслідувань (ДБР) та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).



В оновленій програмі йдеться про надання пільг на умовах фінансового лізингу житла всім переліченим вище представникам відомств. При цьому держава відшкодовуватиме частку платежів. Розмір компенсації залежить від стажу служби.

«Сьогодні ми запустили доступний лізинг нерухомості для правоохоронців. Правоохоронці зможуть самостійно вибрати квартиру та отримати її у лізинг терміном до 20 років із компенсацією процентної ставки державою. Ми вже отримали перші заявки з Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Чернігівської, Черкаської та Рівненської областей», – пояснив перший заступник міністра економіки України.

Вже цього року програма передбачає надання близько 2 тисяч квартир на умовах фінансового лізингу на всій території України. Розмір суми, використаної на купівлю житла, визначено Мінекономіки у розмірі 3 мільярди гривень.

Слід зазначити, що ця програма, розроблена згідно з Порядком забезпечення поліціянтів та осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань житлом, прийнята у 2018 році та буде реалізована на умовах фінансового лізингу.