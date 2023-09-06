В Україні новий голова місії ООН з прав людини

Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) очолила канадська правозахисниця Даніель Белль, яка раніше працювала керівницею Управління з прав людини в Місії ООН зі сприяння Іраку (МООНСІ).
Як повідомили у ММПЛУ, вже понад 20 років Белль працює з ООН з прав людини переважно у зонах конфлікту та постконфліктних контекстах.
На посаді голови ММПЛУ Белль очолює команду з понад 70 національних та міжнародних співробітників. Місія й надалі виконуватиме свій мандат з моніторингу та підготовки доповідей щодо ситуації з правами людини в Україні, зокрема через оприлюднення неупереджених публічних доповідей, що ґрунтуються на фактах і мають на меті:
Як повідомили у ММПЛУ, вже понад 20 років Белль працює з ООН з прав людини переважно у зонах конфлікту та постконфліктних контекстах.
На посаді голови ММПЛУ Белль очолює команду з понад 70 національних та міжнародних співробітників. Місія й надалі виконуватиме свій мандат з моніторингу та підготовки доповідей щодо ситуації з правами людини в Україні, зокрема через оприлюднення неупереджених публічних доповідей, що ґрунтуються на фактах і мають на меті:
- надавати інформацію форумам високого рівня щодо врегулювання конфлікту,
- забезпечувати механізми підзвітності,
- визначати засоби правового захисту для жертв,
- служити інструментом раннього попередження
- сприяти реагуванню національних та міжнародних зацікавлених сторін.
До ММПЛ Даніель Белль працювала керівницею Управління з прав людини в Місії ООН зі сприяння Іраку (МООНСІ) та представницею Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) в Іраку. Цю посаду вона обіймала з 2018 року після того, як з 2015 до 2018 року на тому ж рівні очолювала компонент ООН з прав людини в Афганістані.
З 2001 року Белль очолювала також правозахисні підрозділи у миротворчих місіях ООН у Південному Судані, Афганістані, ЦАР, Судані (Дарфур) та Східному Тиморі.
У рамках мандату МООНС Белль відповідала за просування підзвітності та захист прав людини, а також за судову та правову реформи в Іраку, де вона керувала групою із 55 правозахисників.
З 2001 року Белль очолювала також правозахисні підрозділи у миротворчих місіях ООН у Південному Судані, Афганістані, ЦАР, Судані (Дарфур) та Східному Тиморі.
У рамках мандату МООНС Белль відповідала за просування підзвітності та захист прав людини, а також за судову та правову реформи в Іраку, де вона керувала групою із 55 правозахисників.
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