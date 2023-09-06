В Україні новий голова місії ООН з прав людини

09:59 10 серпня Київ, Україна

Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) очолила канадська правозахисниця Даніель Белль, яка раніше працювала керівницею Управління з прав людини в Місії ООН зі сприяння Іраку (МООНСІ).

Як повідомили у ММПЛУ, вже понад 20 років Белль працює з ООН з прав людини переважно у зонах конфлікту та постконфліктних контекстах.

На посаді голови ММПЛУ Белль очолює команду з понад 70 національних та міжнародних співробітників. Місія й надалі виконуватиме свій мандат з моніторингу та підготовки доповідей щодо ситуації з правами людини в Україні, зокрема через оприлюднення неупереджених публічних доповідей, що ґрунтуються на фактах і мають на меті:
  • надавати інформацію форумам високого рівня щодо врегулювання конфлікту,
  • забезпечувати механізми підзвітності,
  • визначати засоби правового захисту для жертв,
  • служити інструментом раннього попередження
  • сприяти реагуванню національних та міжнародних зацікавлених сторін.
"Зусилля ММПЛУ сприяють адвокації з відповідними зацікавленими сторонами для захисту цивільного населення, гуманного поводження з військовополоненими та реалізації прав на встановлення істини та правосуддя. Місія входить до складу Команди ООН в Україні, тісно співпрацює з ООН та органами державної влади у питаннях просування та захисту прав людини", - зазначили у Місії.
До ММПЛ Даніель Белль працювала керівницею Управління з прав людини в Місії ООН зі сприяння Іраку (МООНСІ) та представницею Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) в Іраку. Цю посаду вона обіймала з 2018 року після того, як з 2015 до 2018 року на тому ж рівні очолювала компонент ООН з прав людини в Афганістані.

З 2001 року Белль очолювала також правозахисні підрозділи у миротворчих місіях ООН у Південному Судані, Афганістані, ЦАР, Судані (Дарфур) та Східному Тиморі.

У рамках мандату МООНС Белль відповідала за просування підзвітності та захист прав людини, а також за судову та правову реформи в Іраку, де вона керувала групою із 55 правозахисників.