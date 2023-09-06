В Україні новий голова місії ООН з прав людини

09:59 10 серпня Київ, Україна





Як повідомили у ММПЛУ, вже понад 20 років Белль працює з ООН з прав людини переважно у зонах конфлікту та постконфліктних контекстах.



На посаді голови ММПЛУ Белль очолює команду з понад 70 національних та міжнародних співробітників. Місія й надалі виконуватиме свій мандат з моніторингу та підготовки доповідей щодо ситуації з правами людини в Україні, зокрема через оприлюднення неупереджених публічних доповідей, що ґрунтуються на фактах і мають на меті: Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) очолила канадська правозахисниця Даніель Белль, яка раніше працювала керівницею Управління з прав людини в Місії ООН зі сприяння Іраку (МООНСІ).Як повідомили у ММПЛУ, вже понад 20 років Белль працює з ООН з прав людини переважно у зонах конфлікту та постконфліктних контекстах.На посаді голови ММПЛУ Белль очолює команду з понад 70 національних та міжнародних співробітників. Місія й надалі виконуватиме свій мандат з моніторингу та підготовки доповідей щодо ситуації з правами людини в Україні, зокрема через оприлюднення неупереджених публічних доповідей, що ґрунтуються на фактах і мають на меті:

надавати інформацію форумам високого рівня щодо врегулювання конфлікту,

забезпечувати механізми підзвітності,

визначати засоби правового захисту для жертв,

служити інструментом раннього попередження

сприяти реагуванню національних та міжнародних зацікавлених сторін.

"Зусилля ММПЛУ сприяють адвокації з відповідними зацікавленими сторонами для захисту цивільного населення, гуманного поводження з військовополоненими та реалізації прав на встановлення істини та правосуддя. Місія входить до складу Команди ООН в Україні, тісно співпрацює з ООН та органами державної влади у питаннях просування та захисту прав людини", - зазначили у Місії.

До ММПЛ Даніель Белль працювала керівницею Управління з прав людини в Місії ООН зі сприяння Іраку (МООНСІ) та представницею Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) в Іраку. Цю посаду вона обіймала з 2018 року після того, як з 2015 до 2018 року на тому ж рівні очолювала компонент ООН з прав людини в Афганістані.



З 2001 року Белль очолювала також правозахисні підрозділи у миротворчих місіях ООН у Південному Судані, Афганістані, ЦАР, Судані (Дарфур) та Східному Тиморі.



У рамках мандату МООНС Белль відповідала за просування підзвітності та захист прав людини, а також за судову та правову реформи в Іраку, де вона керувала групою із 55 правозахисників.