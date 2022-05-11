В Україні незначне потепління і хмарність

07:37 10 грудня Київ, Україна

В Одесі тепло і мокрий сніг з дощем, а в Києві вітряно, вночі до 6 градусів морозу і ожеледиця на дорогах.



Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.



Синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі в західних і Одеській областях, вдень на Правобережжі мокрий сніг і дощ, а на дорогах буде ожеледиця. На решті території опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, але вночі на заході та півдні країни, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.



Вдень в Україні обіцяють від 1 до 6 градусів тепла. На сході і північному сході вдень близько нуля. У західних і південних областях температура повітря буде 1-6 вище нуля. В Одеській області буде тепліше - + 7-12.



У Києві хмарно. Вночі без опадів, вдень мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 4-6 градусів морозу. Вдень температура повітря буде близько нуля.