В Україні трохи збільшилося виробництво електроенергії

12:08 24 січня Київ, Україна

Завдяки відновленню лінії 330 кВ збільшилася надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході України.



Про це повідомляє пресслужба Укренерго.



Дефіцит потужності залишається суттєвим. Споживання електроенергії залишається лише на рівні понеділка.



Усім обленерго встановлено ліміти споживання, які діють протягом доби. Перевищення лімітів призводить до ризику створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їхнього запобігання використовуються аварійні відключення.



В Укренерго нагадують, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки що недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога.