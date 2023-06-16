В Україні не зареєстровано випадків холери - МОЗ

11:41 14 червня Київ, Україна

Станом на ранок 14 червня в Україні не зареєстровано випадків чи підозр на холеру, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Результати досліджень зразків, взятих як із об'єктів довкілля, так і від пацієнтів із ознаками гострої кишкової інфекції – негативні.



За даними МОЗ, сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж русла та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Дослідження проводяться щоденно.

"Однак медична система готується до будь-яких сценаріїв. Наразі вже визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. У медзакладах розгорнуто додаткові інфекційні ліжка та забезпечено наявність усіх необхідних ліків", - йдеться у повідомленні.

Нині у поверхневих водоймах зафіксовано перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати воду для обробки харчових продуктів не можна. Крім того, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм, зазначили у МОЗ.



У відомстві також додали, що в постраждалих областях сформували запас пігулок для дезінфекції питної води. Їх має вистачити не менше ніж на кілька місяців. В наявності також діагностичні засоби тести (ПЛР та швидкі) для діагностики холери.



Примітно, що напередодні під час круглого столу "Земля понівечена війною: як відновлювати ґрунти після бойових дій та катастрофи на Каховській ГЕС?" начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів департаменту держеконагляду Держекоінспекції Олег Павленко розповів, що на затоплених територіях внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС зафіксовано випадки холери та кишкової палички.