В Україні не вистачає кваліфікованих технарів

15:59 16 квітень Київ, Україна

Українські виробничі компанії потребують сучасних висококваліфікованих фахівців технічних і робітничих професій, але сучасна освіта не в змозі підготувати такі кадри.

Про це розповіла експертка Центру економічної стратегії Анна Сахно.

"Через застаріле обладнання в коледжах і технікумах, а також застарілу програму навчання, студентам потім складно працевлаштуватися. А компаніям доводиться витрачати ресурси на перенавчання таких студентів", - сказала вона.

Представники бізнесу скаржаться на розрив між теоретичною освітою, яку студенти отримують в університетах, і практикою, і відзначають, що навіть провідні українські виші не встигають за темпами розвитку бізнес-середовища.



Для підготовки кваліфікованих кадрів виробничі компанії організовують практику і стажування для українських студентів, надають стипендії та гранти, а кращих - в кінцевому підсумку працевлаштовують. Саме у співпраці бізнесу і вишів експерти бачать розвиток системи освіти в Україні. Варіантом подальшого розвитку такого співробітництва може стати відкриття приватних навчальних закладів за підтримки компаній. В Європі такі вже існують (наприклад, приватна бізнес-школа ESMT в Берліні).

"Вважаю, що великі бізнеси будуть створювати власні академії в сферах з економічним потенціалом. Наприклад, електроінженерія, високотехнологічне сільське господарство, IT, металургія. Вдалий приклад - приватний університет "Метінвест Політехніка", - зазначила Сахно.

Група "Метінвест" заснувала свій університет в червні 2020 року в Маріуполі. Це перший недержавний гірничо-металургійний університет з правом видачі дипломів державного зразка. Університет готуватиме фахівців з матеріалознавства, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації виробничих процесів, екології, хімічних технологій та інженерії, охорони праці та гірничої справи тощо.



При цьому ректор "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний зазначив, що виш планує випускати адаптованих фахівців зі знаннями не тільки технологічних процесів.



"Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков каже, що ми повинні не стільки металургів готувати, як комп'ютерників з хорошими знаннями металургійної технології, технології гірничої справи тощо. Адже технології невпинно йдуть вперед, і завдання "Метінвест Політехніка" - не гнатися за прогресом, а випереджати його", - резюмував Поважний.