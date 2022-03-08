В Україні почали тестувати національний роумінг

Vodafone, Київстар, lifecell запускають тестування національного роумінгу в Україні. Якщо мережа оператора недоступна, можна перейти на мережу інших.
Як це зробити (всі пункти обов'язкові):
🔻 Вимкнути автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
🔻 Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL
🔻 Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
🔻 Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS
Важливо: щодня намагайтеся знову підключитись до мережі оператора. Вручну або увімкнення автовибору мережі.
Спочатку послугу підключать у таких областях: Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська.
Далі – у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях.
Як це зробити (всі пункти обов'язкові):
🔻 Вимкнути автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
🔻 Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL
🔻 Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
🔻 Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS
Важливо: щодня намагайтеся знову підключитись до мережі оператора. Вручну або увімкнення автовибору мережі.
Спочатку послугу підключать у таких областях: Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська.
Далі – у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях.
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