В Україні почали тестувати національний роумінг

14:34 07 березень Київ, Україна

Vodafone, Київстар, lifecell запускають тестування національного роумінгу в Україні. Якщо мережа оператора недоступна, можна перейти на мережу інших.

Як це зробити (всі пункти обов'язкові):

🔻 Вимкнути автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

🔻 Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL
🔻 Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
🔻 Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Важливо: щодня намагайтеся знову підключитись до мережі оператора. Вручну або увімкнення автовибору мережі.

Спочатку послугу підключать у таких областях: Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська.

Далі – у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях.