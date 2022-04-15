В Україні почали тестувати чиновників і претендентів на українське громадянство на знання державної мови

10:13 19 липня Київ, Україна

Сьогодні стартували перші в Україні екзаменаційні сесії на знання української мови. Іспит вважається обов'язковою умовою для всіх українських чиновників, а також осіб, які збираються отримати українське громадянство.



Далі протягом перших двох тижнів щодня по буднях будуть проходити три екзаменаційні сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.



Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою апарат Комісії та сама Комісія мають 15 календарних днів.



На сьогодні екзаменаційні майданчики облаштовано в Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.



З 16 липня 2021 для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".