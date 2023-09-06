В Україні почали притягувати до відповідальності власників електросамокатів за порушення правил дорожнього руху

"За останні чотири роки мінімум чотири водії електросамокатів були притягнуті до кримінальної відповідальності за порушення правил, що діють на транспорті. У всіх випадках винуватців аварій покарали штрафами чи позбавленням волі до двох років із умовним терміном", - йдеться у повідомленні.

Найчастіше самокатників карають за травмування пішоходів. У квітні 2022 року вінничанин на орендованому самокаті збив жінку, яка переходила велосипедну доріжку та тротуар. За тілесні ушкодження середньої тяжкості винуватця було засуджено на один рік умовно, відшкодування лікування потерпілій (близько 108 тисяч гривень) та штраф за моральну шкоду (50 тисяч гривень).



Проте переважно самокатників притягують до адміністративної відповідальності. За порушення правил дорожнього руху та пошкодження транспортних засобів або іншого майна вони виплачують штраф у розмірі 850 гривень.



Не дивина, коли ДТП спричиняють неповнолітні самокатники. У квітні 2023 року суд визнав винною неповнолітню киянку, яка на орендованому самокаті разом зі своєю подругою здійснила наїзд на автомобіль BMW, що стояв на пішохідному переході. Через те, що кодексом про адмінправопорушення не дозволяється штрафувати підлітків, суддя обмежилася попередженням.