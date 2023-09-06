В Україні почали притягувати до відповідальності власників електросамокатів за порушення правил дорожнього руху

В Україні почали судити водіїв електросамокатів за порушення правил дорожнього руху. За останні роки притягнуто до кримінальної відповідальності 4 водіїв електросамокатів, в основному, за травмування пішоходів.
Про це повідомляє Опендатабот у середу, 30 серпня.
Навесні 2023 року водіїв електросамокатів прирівняли до водіїв. Їм заборонено їздити пішохідними доріжками та тротуарами.
За даними Опендатаботу, з 2018 року кількість справ проти самокатників досягла 80.
За даними Опендатаботу, з 2018 року кількість справ проти самокатників досягла 80.
Найчастіше самокатників карають за травмування пішоходів. У квітні 2022 року вінничанин на орендованому самокаті збив жінку, яка переходила велосипедну доріжку та тротуар. За тілесні ушкодження середньої тяжкості винуватця було засуджено на один рік умовно, відшкодування лікування потерпілій (близько 108 тисяч гривень) та штраф за моральну шкоду (50 тисяч гривень).
Проте переважно самокатників притягують до адміністративної відповідальності. За порушення правил дорожнього руху та пошкодження транспортних засобів або іншого майна вони виплачують штраф у розмірі 850 гривень.
Не дивина, коли ДТП спричиняють неповнолітні самокатники. У квітні 2023 року суд визнав винною неповнолітню киянку, яка на орендованому самокаті разом зі своєю подругою здійснила наїзд на автомобіль BMW, що стояв на пішохідному переході. Через те, що кодексом про адмінправопорушення не дозволяється штрафувати підлітків, суддя обмежилася попередженням.
Проте переважно самокатників притягують до адміністративної відповідальності. За порушення правил дорожнього руху та пошкодження транспортних засобів або іншого майна вони виплачують штраф у розмірі 850 гривень.
Не дивина, коли ДТП спричиняють неповнолітні самокатники. У квітні 2023 року суд визнав винною неповнолітню киянку, яка на орендованому самокаті разом зі своєю подругою здійснила наїзд на автомобіль BMW, що стояв на пішохідному переході. Через те, що кодексом про адмінправопорушення не дозволяється штрафувати підлітків, суддя обмежилася попередженням.
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