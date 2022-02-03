В Україні почали практикувати перехід на чотириденний робочий тиждень

Українська ІТ-компанія mcpk., що розробляє програмне забезпечення, переходить на 4-денний робочий тиждень.
Про це повідомляє спеціалізований портал dou.ua.
Наразі вже організовано роботу 13 спеціалістів за таким графіком та відбувається переведення поточних проєктів у новий режим. Як запевнили в компанії, робочі процеси 4-денний тиждень не надто змінив, однак є умова, що всі розробники з однієї команди не можуть брати додатковий вихідний в один день – тепер вони чергуються.
Як пояснили в ІТ-компанії, на нинішньому «перегрітому» ринку недостатньо надати працівникам конкурентну компенсацію, офіс у центрі, можливість працювати віддалено та стандартний набір «плюшок». Тому запровадження скороченого робочого тижня має сприяти залученню більшої кількості спеціалістів.
У mcpk. розраховують, що перехід на 4-денний робочий тиждень допоможе фахівцям не вигоряти на роботі. При цьому зауважили, що відкат від нового режиму роботи можливий лише в одному випадку – якщо в якийсь момент виявиться, що розробникам це не потрібне і не цікаво. Однак поки що спостерігається абсолютно протилежна картина – більшості співробітників нововведення припало до душі.
Відомо, що в Україні 71,3% роботодавців готові розглянути перехід на чотириденний робочий тиждень як експеримент. Про це свідчать результати опитування сайту Jooble.
Наразі вже організовано роботу 13 спеціалістів за таким графіком та відбувається переведення поточних проєктів у новий режим. Як запевнили в компанії, робочі процеси 4-денний тиждень не надто змінив, однак є умова, що всі розробники з однієї команди не можуть брати додатковий вихідний в один день – тепер вони чергуються.
Як пояснили в ІТ-компанії, на нинішньому «перегрітому» ринку недостатньо надати працівникам конкурентну компенсацію, офіс у центрі, можливість працювати віддалено та стандартний набір «плюшок». Тому запровадження скороченого робочого тижня має сприяти залученню більшої кількості спеціалістів.
У mcpk. розраховують, що перехід на 4-денний робочий тиждень допоможе фахівцям не вигоряти на роботі. При цьому зауважили, що відкат від нового режиму роботи можливий лише в одному випадку – якщо в якийсь момент виявиться, що розробникам це не потрібне і не цікаво. Однак поки що спостерігається абсолютно протилежна картина – більшості співробітників нововведення припало до душі.
Відомо, що в Україні 71,3% роботодавців готові розглянути перехід на чотириденний робочий тиждень як експеримент. Про це свідчать результати опитування сайту Jooble.
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