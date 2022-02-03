В Україні почали практикувати перехід на чотириденний робочий тиждень

11:56 02 лютий Київ, Україна

Українська ІТ-компанія mcpk., що розробляє програмне забезпечення, переходить на 4-денний робочий тиждень.

Про це повідомляє спеціалізований портал dou.ua.



Наразі вже організовано роботу 13 спеціалістів за таким графіком та відбувається переведення поточних проєктів у новий режим. Як запевнили в компанії, робочі процеси 4-денний тиждень не надто змінив, однак є умова, що всі розробники з однієї команди не можуть брати додатковий вихідний в один день – тепер вони чергуються.



Як пояснили в ІТ-компанії, на нинішньому «перегрітому» ринку недостатньо надати працівникам конкурентну компенсацію, офіс у центрі, можливість працювати віддалено та стандартний набір «плюшок». Тому запровадження скороченого робочого тижня має сприяти залученню більшої кількості спеціалістів.



У mcpk. розраховують, що перехід на 4-денний робочий тиждень допоможе фахівцям не вигоряти на роботі. При цьому зауважили, що відкат від нового режиму роботи можливий лише в одному випадку – якщо в якийсь момент виявиться, що розробникам це не потрібне і не цікаво. Однак поки що спостерігається абсолютно протилежна картина – більшості співробітників нововведення припало до душі.



Відомо, що в Україні 71,3% роботодавців готові розглянути перехід на чотириденний робочий тиждень як експеримент. Про це свідчать результати опитування сайту Jooble.