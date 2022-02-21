В Україні почали діяти нові військові звання

Звань прапорщик, мічман і ст. мічман більше не існує, відсьогодні почав діяти новий перелік військових звань.
Так, введено звання рекрут, солдат, старший солдат - в рядовому складі, молодший сержант і сержант, головний сержант, штаб-сержант - в сержантському складі, замість прапорщиків тепер - майстер, старший майстер, головний майстер-сержант.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів головний старшина Збройних Сил України - начальник Управління по роботі з сержантами ЗСУ Олександр Косинський.
Відхід від лінійки військових звань, зароджених при Радянському Союзі - один з кроків реформування ЗСУ на систему військ НАТО.
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