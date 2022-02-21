В Україні почали діяти нові військові звання

20:03 01 жовтень Київ, Україна

Звань прапорщик, мічман і ст. мічман більше не існує, відсьогодні почав діяти новий перелік військових звань.



Так, введено звання рекрут, Так, введено звання рекрут, солдат , старший солдат - в рядовому складі, молодший сержант і сержант, головний сержант, штаб-сержант - в сержантському складі, замість прапорщиків тепер - майстер, старший майстер, головний майстер-сержант.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів головний старшина Збройних Сил України - начальник Управління по роботі з сержантами ЗСУ Олександр Косинський.

"З'явилися нові військові звання, які вперше будуть застосовуватися в Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Сержантський і старшинський склад поділений на три категорії - молодший, старший і вищий. Це історична подія. Вітаю всіх причетних! Разом з цим наказ МОУ про перелік посад рядового, сержантського і старшинського складу під нові військові звання вже зареєстрований в Мін'юсті, він набуде чинності з 01.01.2021 року, після чого почнеться процес переатестації військовослужбовців зазначених категорій", - пише військовий.

Відхід від лінійки військових звань, зароджених при Радянському Союзі - один з кроків реформування ЗСУ на систему військ НАТО.