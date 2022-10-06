В Україні почали частіше порушувати «мовний закон»

16:10 06 жовтня Київ, Україна

Протягом липня-вересня українці частіше скаржилися на порушення мовного закону (отримання послуг українською мовою), аніж за попередні пів року, повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.



За три місяці до мовного омбудсмена надійшло 1155 звернень про порушення, проти 962 за попередні пів року.



За статистикою порушень лідирує Київ (27,1%), Харківська (23,7%) та Одеська (5,5%) області. З Дніпропетровської області надійшло 4,8% звернень, із Київської – 6,2%, Закарпатської, Запорізької та Івано-Франківської – по 2,2%. Звернень щодо порушень в інших областях менше, ніж по 2%.



Скаржилися, зокрема, на інтернет-обслуговування, зовнішню рекламу та безпосереднє обслуговування офлайн.



Нагадаємо, у липні 2019 року в Україні набув чинності новий закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Тож статус української мови закріплений не лише у Конституції України, а й у законі: українська мова є єдиною державною мовою. Нею мають спілкуватися держслужбовці, а також у медичних та освітніх установах, у судах.



16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідно до неї, у ресторанах, кафе, аптеках, заправках та інших підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності клієнтів мають обслуговувати українською мовою та їм надавати інформацію про свої товари та послуги.



У липні 2021-го українська мова стала обов'язковою для концертів та розважальних шоу, виставок та екскурсій, театрів та музеїв. Українською мовою також зобов'язали демонструвати всі фільми та серіали на телебаченні. Книгарні повинні мати більшість книг українською.