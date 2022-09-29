В Україні почалася виплата індексованих пенсій

7,91 мільйона пенсіонерів вже в цьому місяці отримають проіндексовану пенсію. У когось вона збільшиться на 1000 грн, а у когось - на 100.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, надбавку отримали:
- до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,
- від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,
- від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,
- від 500 гривень до 700 грн - 7,0%,
- від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,
- понад 1000 гривень - 3,3%.
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