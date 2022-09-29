В Україні почалася виплата індексованих пенсій

10:57 04 березня Київ, Україна

7,91 мільйона пенсіонерів вже в цьому місяці отримають проіндексовану пенсію. У когось вона збільшиться на 1000 грн, а у когось - на 100.



Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).



За даними ПФУ, надбавку отримали: