В Україні почалася виплата індексованих пенсій

10:57 04 березня Київ, Україна

7,91 мільйона пенсіонерів вже в цьому місяці отримають проіндексовану пенсію. У когось вона збільшиться на 1000 грн, а у когось - на 100.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, надбавку отримали:
  • до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,
  • від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,
  • від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,
  • від 500 гривень до 700 грн - 7,0%,
  • від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,
  • понад 1000 гривень - 3,3%.