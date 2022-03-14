В Україні на час війни скасували доплату за інсулін

Уряд ухвалив рішення на період воєнного стану надавати для людей інсулін безплатно. Вартість ліків повністю відшкодовуватиметься державою.
Про це повідомили 14 березня у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
Що потрібно знати:
🔻 безпосередньо в аптеці потрібно надати електронний або паперовий рецепт.
🔻 Список аптек, де є інсулін шукайте тут . Список постійно оновлюється.
Перед тим як прямувати до найближчої аптеки, слід зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну.
Що потрібно знати:
🔻 безпосередньо в аптеці потрібно надати електронний або паперовий рецепт.
🔻 Список аптек, де є інсулін шукайте тут . Список постійно оновлюється.
Перед тим як прямувати до найближчої аптеки, слід зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну.
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