В Україні на час війни скасували доплату за інсулін

17:01 14 березня Київ, Україна

Уряд ухвалив рішення на період воєнного стану надавати для людей інсулін безплатно. Вартість ліків повністю відшкодовуватиметься державою.
Про це повідомили 14 березня у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Що потрібно знати:

🔻 безпосередньо в аптеці потрібно надати електронний або паперовий рецепт.

🔻 Список аптек, де є інсулін шукайте тут . Список постійно оновлюється.

Перед тим як прямувати до найближчої аптеки, слід зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну.