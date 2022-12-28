В Україні на 60% зменшилась кількість виданих російськомовних книг

13:49 28 грудня Київ, Україна

Держкомтелерадіо оприлюднило черговий моніторинг медіа та книжкового ринку України. Серед іншого наголошено, що кількість виданих в Україні російськомовних книг зменшилась майже на 60%.

За даними інституту, станом на 15 грудня в Україні видали 7103 найменування книг та брошур загальним тиражем 6 мільйонів 172 тисячі екземплярів. Серед них 5802 видання тиражем 5 мільйонів 523 тисячі екземплярів — українською мовою, а 624 видання тиражем 399 тисяч — російською.

Якщо порівняти з 2021 роком, то виданих цього року російськомовних книг поменшало на 59,3%, а тиражі впали на 68,4%.

Також від початку повномасштабного вторгнення в Україну більше не завозять книги з території росії. Проте повністю російські книги не зникли з полиць, оскільки продукція, яка законно ввезена в Україну до початку війни, поки що не заборонена.

А оскільки останні дозволи на ввезення книг з території росії було видано 22 лютого, то в книгарнях ще зустрічаються російські книги, випущені 2022 року.

За даними Книжкової палати, кількість виданих у 2022 році книг, порівняно з 2021 роком, зменшилася на 40,6%, а сукупний тираж – на 56%.

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко зазначив, що навіть під час війни є охочі відкрити видавничий бізнес. Протягом року інститут отримав близько 178 заяв про внесення підприємців до Державного реєстру видавців, виробників та продавців видавничої продукції.
"Це говорить не лише про оптимізм та віру українців у свою армію, а й свідчить про перспективи розвитку видавничої галузі", - додав він.