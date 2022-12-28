В Україні на 60% зменшилась кількість виданих російськомовних книг

Держкомтелерадіо оприлюднило черговий моніторинг медіа та книжкового ринку України. Серед іншого наголошено, що кількість виданих в Україні російськомовних книг зменшилась майже на 60%.
За даними інституту, станом на 15 грудня в Україні видали 7103 найменування книг та брошур загальним тиражем 6 мільйонів 172 тисячі екземплярів. Серед них 5802 видання тиражем 5 мільйонів 523 тисячі екземплярів — українською мовою, а 624 видання тиражем 399 тисяч — російською.
Якщо порівняти з 2021 роком, то виданих цього року російськомовних книг поменшало на 59,3%, а тиражі впали на 68,4%.
Також від початку повномасштабного вторгнення в Україну більше не завозять книги з території росії. Проте повністю російські книги не зникли з полиць, оскільки продукція, яка законно ввезена в Україну до початку війни, поки що не заборонена.
А оскільки останні дозволи на ввезення книг з території росії було видано 22 лютого, то в книгарнях ще зустрічаються російські книги, випущені 2022 року.
За даними Книжкової палати, кількість виданих у 2022 році книг, порівняно з 2021 роком, зменшилася на 40,6%, а сукупний тираж – на 56%.
Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко зазначив, що навіть під час війни є охочі відкрити видавничий бізнес. Протягом року інститут отримав близько 178 заяв про внесення підприємців до Державного реєстру видавців, виробників та продавців видавничої продукції.
За даними інституту, станом на 15 грудня в Україні видали 7103 найменування книг та брошур загальним тиражем 6 мільйонів 172 тисячі екземплярів. Серед них 5802 видання тиражем 5 мільйонів 523 тисячі екземплярів — українською мовою, а 624 видання тиражем 399 тисяч — російською.
Якщо порівняти з 2021 роком, то виданих цього року російськомовних книг поменшало на 59,3%, а тиражі впали на 68,4%.
Також від початку повномасштабного вторгнення в Україну більше не завозять книги з території росії. Проте повністю російські книги не зникли з полиць, оскільки продукція, яка законно ввезена в Україну до початку війни, поки що не заборонена.
А оскільки останні дозволи на ввезення книг з території росії було видано 22 лютого, то в книгарнях ще зустрічаються російські книги, випущені 2022 року.
За даними Книжкової палати, кількість виданих у 2022 році книг, порівняно з 2021 роком, зменшилася на 40,6%, а сукупний тираж – на 56%.
Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко зазначив, що навіть під час війни є охочі відкрити видавничий бізнес. Протягом року інститут отримав близько 178 заяв про внесення підприємців до Державного реєстру видавців, виробників та продавців видавничої продукції.
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