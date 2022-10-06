В Україні можна обміняти посвідчення водія онлайн і замовити доставку «Укрпоштою»

18:29 06 жовтня Київ, Україна

Обміняти посвідчення водія можна онлайн в кабінеті водія, а доставку замовити «Укрпоштою», повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

"Обмін посвідчення водія онлайн у кабінеті водія та доставка у відділення Укрпошти або кур'єром додому. Аналоги цієї послуги відсутні у всьому світі. Сервісні центри МВС створили такий механізм, де документ йде до людини, а не навпаки", - заявив начальник Головного сервісного центру МВС. Микола Рудик.

Також в електронному кабінеті водія можна обрати зручний сервісний центр МВС, щоб отримати готовий документ.



Онлайн-запити на обмін посвідчення оброблятимуться до десяти днів. Але посвідчення старого зразка до 2014 року обмінюють лише у сервісному центрі МВС.



Нагадаємо, на час дії військового стану прострочені посвідчення водія вважаються дійсними (вони були дійсними протягом двох років і підлягали обміну).