В Україні можна обміняти посвідчення водія онлайн і замовити доставку «Укрпоштою»

Обміняти посвідчення водія можна онлайн в кабінеті водія, а доставку замовити «Укрпоштою», повідомили в Головному сервісному центрі МВС.
Також в електронному кабінеті водія можна обрати зручний сервісний центр МВС, щоб отримати готовий документ.
Онлайн-запити на обмін посвідчення оброблятимуться до десяти днів. Але посвідчення старого зразка до 2014 року обмінюють лише у сервісному центрі МВС.
Нагадаємо, на час дії військового стану прострочені посвідчення водія вважаються дійсними (вони були дійсними протягом двох років і підлягали обміну).
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