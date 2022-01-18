В Україні може з'явитися обов'язкове страхування для журналістів

17:17 14 вересень Київ, Україна

Незабаром Міністерство культури та інформаційної політики розробить ряд рішень про безпеку і страхування журналістів.



Олександр Ткаченко заявляє, що питання обов'язкового страхування журналістів стоїть на порядку денному відомства. Про це Ткаченко повідомив на пресконференції з нагоди 100 днів перебування на посаді в понеділок, 14 вересня.



Що це означає

Ще в травні 2017 року стало відомо, що Мінінформполітики України має намір ініціювати законодавче врегулювання обов'язкового страхування журналістів.





На думку голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, обов'язкове страхування журналістів в країні повинно бути в двох форматах:

страхування журналістів, що працюють в зоні АТО;

страхування на території всієї країни.

Таку думку він висловив, посилаючись на те, що умови праці фундаментально відрізняються.

"На порядку денному таке питання стоїть", - сказав Ткаченко

Міністр додав, що найближчими днями у нього буде зустріч з розробки рішень про безпеку журналістів і страхування.



