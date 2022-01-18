В Україні може з'явитися обов'язкове страхування для журналістів

Незабаром Міністерство культури та інформаційної політики розробить ряд рішень про безпеку і страхування журналістів.
Олександр Ткаченко заявляє, що питання обов'язкового страхування журналістів стоїть на порядку денному відомства. Про це Ткаченко повідомив на пресконференції з нагоди 100 днів перебування на посаді в понеділок, 14 вересня.
Що це означає
Ще в травні 2017 року стало відомо, що Мінінформполітики України має намір ініціювати законодавче врегулювання обов'язкового страхування журналістів.
Олександр Ткаченко заявляє, що питання обов'язкового страхування журналістів стоїть на порядку денному відомства. Про це Ткаченко повідомив на пресконференції з нагоди 100 днів перебування на посаді в понеділок, 14 вересня.
Що це означає
Ще в травні 2017 року стало відомо, що Мінінформполітики України має намір ініціювати законодавче врегулювання обов'язкового страхування журналістів.
На думку голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, обов'язкове страхування журналістів в країні повинно бути в двох форматах:
- страхування журналістів, що працюють в зоні АТО;
- страхування на території всієї країни.
Таку думку він висловив, посилаючись на те, що умови праці фундаментально відрізняються.
Міністр додав, що найближчими днями у нього буде зустріч з розробки рішень про безпеку журналістів і страхування.
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