16:00 13 серпня Київ, Україна

Медики і експерти в один голос попереджають, що на Україну насувається нова хвиля пандемії, в залежності від розвитку ситуації в Україні може бути три варіанти початку навчального року.

Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Ми розраховуємо, що перші два місяці осені не принесуть спалаху. Хіба що штам Дельта, який зараз поширюється, може вплинути на ситуацію", - повідомив чиновник.

сприятливий сценарій - "зелена" За його словами, найбільш- "зелена" карантинна зона на карті України. У цих умовах навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Лише в окремих регіонах за рішенням педради деякі школи можуть перевести на дистанційну форму навчання, якщо у них будуть спалахи захворювань.



Другий варіант: при високому рівні захворюваності на коронавірус МОН наполягатиме, щоб 1-4 класи, тобто початкова школа і спеціальні заклади (інклюзивного-ресурсні центри) працювали в звичайному режимі.



При цьому зміни передбачають, що має бути 80% вакцинованих в науково-педагогічних колективах.



Згідно з третім варіантом, при середньому рівні захворюваності буде "жовта" і "помаранчева" зони карантину. Місцева влада може переводити навчання в змішану або дистанційну форму.



При цьому показник у 80% вакцинованих вчителів дозволятиме навчальному закладу, навіть під час перебування в "жовтій" або "помаранчевій" зонах, працювати повністю в звичайному режимі.



Як повідомлялося раніше, всі школи України з 1 вересня запрацюють в звичайному форматі, без змішаного або дистанційного варіантів проведення уроків.