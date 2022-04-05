В Україні можуть закрити більшість юридичних вишів

18:23 12 листопада Київ, Україна

На засіданні Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій розглянули питання реформування вищої юридичної освіти в Україні.



Очолив засідання виконавець обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, в онлайн-режимі присутні представники вишів, що надають юридичну освіту.



Представниця КНУ ім. Тараса Шевченка Наталія Кузнєцова вказала на дефіцит юристів високої кваліфікації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. На її думку, низька якість освіти в юридичній науці пов'язана з великою кількістю вишів, які готують правознавців. Відомо, що 334 установи вищої освіти в Україні готують фахівців в області "Право", 27 - "Міжнародне право" і 37 - "Правоохоронна діяльність".

Виходячи з цього, студенти не приділяють уваги якості навчання. Саме тому потрібно зменшити кількість юридичних навчальних закладів. На думку Кузнєцової, це повинно відбуватися шляхом підняття рівня освіти та іміджу, а також створенням конкурентоспроможних умов серед вишів.



