У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, у багатьох містах вирішили відмовитися від російських та радянських назв.
Так, у Києві міська рада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя, станцію Київ-Жовтневий – на Грушки, станцію Київ-Московський – на станцію Київ-Деміївський, станцію Київ-Петрівка – на Почайна.
В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць, зокрема вулиці Достоєвського, Лермонтова, Чехова, Некрасова, Толстого.
В Ужгороді планують перейменувати 58 вулиць , названих іменами різних російських діячів.
У Луцьку мають намір дерусифікувати 101 вулицю.
У Дніпрі 20 квітня міськрада перейменує понад 20 вулиць, назви яких пов'язані з Росією.
У Тернополі хочуть змінити назви вулиць Чехова, Пушкіна, Достоєвського, Ломоносова, Чаадаєва.
Своїми злочинними діями країна-агресор сама стерла себе з карти цивілізованого світу.
Так, у Києві міська рада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя, станцію Київ-Жовтневий – на Грушки, станцію Київ-Московський – на станцію Київ-Деміївський, станцію Київ-Петрівка – на Почайна.
В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць, зокрема вулиці Достоєвського, Лермонтова, Чехова, Некрасова, Толстого.
В Ужгороді планують перейменувати 58 вулиць , названих іменами різних російських діячів.
У Луцьку мають намір дерусифікувати 101 вулицю.
У Дніпрі 20 квітня міськрада перейменує понад 20 вулиць, назви яких пов'язані з Росією.
У Тернополі хочуть змінити назви вулиць Чехова, Пушкіна, Достоєвського, Ломоносова, Чаадаєва.
Своїми злочинними діями країна-агресор сама стерла себе з карти цивілізованого світу.
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