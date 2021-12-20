В Україні масово освоюють ІТ професії

Попит на професії у сфері ІТ зріс у два рази за останні 2 роки. Підсумки вступу до нового навчального 2021 року на ІТ-спеціальності становили понад 200 тисяч заявників.

За даними досліджень від GlobalLogic, найпопулярнішими у сфері ІТ виявилися напрями "комп'ютерні науки" та "інженерія програмного забезпечення".

Серед вищих навчальних закладів випускники для вступу надавали перевагу таким вишам: Київському політехнічному інституту, Національному університету "Львівська політехніка", Національному авіаційному університету, КНУ ім. Шевченка, а також Харківському національному університету радіоелектроніки.

Фахівці, закінчивши навчання, зможуть мати хорошу теоретичну базу, але багато роботодавців стверджують, що практика необхідна, оскільки у фахівців-початківців немає досвіду в роботі з реальними проєктами. Тому багато ВНЗ впроваджують у навчання ще й практику з реалізацією проєктів через освітні ініціативи та курси.

Євген Сакало, доцент і кандидат технічних наук, зазначає, що багато фахівців хочуть покращувати свої знання та впроваджувати їх у реальні проєкти на практиці. Ось чому такий попит іде на нові напрямки.