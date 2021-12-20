В Україні до літа розділять первинну та спеціалізовану медичну допомогу

Міністерство охорони здоров'я готує проєкт постанови, який розділить первинну та спеціалізовану медичну допомогу на базі різноманітних закладів охорони здоров'я.
Про це під час запитання уряду у Верховній Раді розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
«З 1 липня 2022 року буде розділено надання медичної допомоги на первинному рівні, яка не може бути суміщена із закладами охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу», – зазначив чиновник.
Як пояснив міністр, таке рішення має на меті покращити якість медичної допомоги на первинній ланці.
«З 1 липня 2022 року буде розділено надання медичної допомоги на первинному рівні, яка не може бути суміщена із закладами охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу», – зазначив чиновник.
Як пояснив міністр, таке рішення має на меті покращити якість медичної допомоги на первинній ланці.
За його словами, водночас МОЗ аналізує всю мережу, яка сьогодні знаходиться у госпітальних округах тієї чи іншої області, і не допустить зниження та запобігання наданню медичної допомоги у кожній безпосередній громаді.
При цьому міністр зазначив, що під час свого створення громади можуть сплатити кошти на утримання лікарень, які перебувають у цих громадах.
«Зокрема, ці витрати мають бути передбачені на витрату та покриття енергоносіїв, комунальних послуг та на розвиток матеріально-технічної бази», – пояснив чиновник.
При цьому у випадку, коли йдеться про поділ юридичних осіб, вони можуть перебувати в одній будівлі, а кошти, що виділялися на енергоносії та комунальні послуги, не буде змінено, додав Ляшко.
При цьому міністр зазначив, що під час свого створення громади можуть сплатити кошти на утримання лікарень, які перебувають у цих громадах.
«Зокрема, ці витрати мають бути передбачені на витрату та покриття енергоносіїв, комунальних послуг та на розвиток матеріально-технічної бази», – пояснив чиновник.
При цьому у випадку, коли йдеться про поділ юридичних осіб, вони можуть перебувати в одній будівлі, а кошти, що виділялися на енергоносії та комунальні послуги, не буде змінено, додав Ляшко.
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