В Україні через повномасштабну агресію росії постраждала 1521 дитина

Станом на ранок 26 червня 2023 через повномасштабну агресію росії постраждала 1521 дитина: 490 дітей загинули і більше 1031 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України (ОГПУ).
В ОГПУ наголосили, що ці цифри не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 466, Харківській – 284, Київській – 129, Херсонській – 113, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 83, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
🔹25 червня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Красногорівка Донецької області поранено 14-річну дівчину.
В ОГПУ наголосили, що ці цифри не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 466, Харківській – 284, Київській – 129, Херсонській – 113, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 83, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
🔹25 червня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Красногорівка Донецької області поранено 14-річну дівчину.
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