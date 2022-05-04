В Україні зміняться норми будівництва доріг

06:52 03 серпня Київ, Україна

Укравтодорі розробили проєкт, який передбачає внесення змін до державних будівельних норм (ДБН).

Документ вже направлений на затвердження в профільні міністерства, повідомляє пресслужба Укравтодору.



У ньому прописані нові вимоги по мінімальній товщині шарів дорожнього покриття, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огороджень і т.д.



За основу змін ДБН взято концепцію Vision Zero, метою якої є зниження до нуля смертності на дорогах завдяки продуманій системі безпеки.



Згідно з документом, забороняються ліві віднесені повороти на дорогах вищих категорій, крім перехресть з незначною інтенсивністю руху (до 20 тис. авто на добу).



Також передбачено влаштування пішохідних переходів на різних рівнях на дорогах I категорії.



Крім того, вводиться обов'язкове висвітлення автодоріг міжнародного значення I категорії з інтенсивністю руху більше ніж 30 тис. авто на добу.



Також вносяться зміни в проєктування транспортних розв'язок: розроблена таблиця, яка розділяє розв'язки на класи відповідно до категорій доріг на перехрестях і переходах, а також інтенсивності руху на них.



У документі також прописані варіанти облаштування перехідно-швидкісних смуг в залежності від різних умов перетину потоків.