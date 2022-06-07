В Україні змінять шкільну програму

15:47 07 червня Київ, Україна

Міністерство освіти і науки внесе зміни до навчальних програм з кількох предметів: захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.



Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко у ефірі національного телемарафону.

“Щодо змін у навчальних програмах українських шкіл. Згідно з наказом МОН зараз працюють групи високопрофесійних фахівців, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати МОН, і ці зміни ми вноситимемо окремими нормативними документами”, – сказав він.

Також Вітренко додав, що насамперед це зміни до навчальних програм по предмету "захист Вітчизни" і вони стосуватимуться посилення практичної спрямованості цього предмета.

“Діти повинні знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання та окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти усвідомлювали, що не можна чіпати, що несе їм небезпеку”, – констатував заступник міністра.

Також він сказав, що зміни будуть внесені і до навчальних програм із зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії. Так, наприклад, із зарубіжної літератури буде виключено, наприклад, роман Льва Толстого “Війна та мир”.

"Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що оспівують орківські війська, все зникне із програми зарубіжної літератури. Історія України та всесвітня історія – ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни до методології викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують усі ці зміни та будуть виписані взаємини між українською нацією та "російським світом" на основі історичної правди", - наголосив Вітренко.

За його словами, зараз точаться дискусії про те, чи залишиться хтось із російських письменників у шкільній програмі, але програму зарубіжної літератури точно буде оновлено.