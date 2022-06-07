В Україні змінять шкільну програму

Міністерство освіти і науки внесе зміни до навчальних програм з кількох предметів: захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.
Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко у ефірі національного телемарафону.
Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко у ефірі національного телемарафону.
Також Вітренко додав, що насамперед це зміни до навчальних програм по предмету "захист Вітчизни" і вони стосуватимуться посилення практичної спрямованості цього предмета.
Також він сказав, що зміни будуть внесені і до навчальних програм із зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії. Так, наприклад, із зарубіжної літератури буде виключено, наприклад, роман Льва Толстого “Війна та мир”.
За його словами, зараз точаться дискусії про те, чи залишиться хтось із російських письменників у шкільній програмі, але програму зарубіжної літератури точно буде оновлено.
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